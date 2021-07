Covid, Costa: 'Prevedere l'obbligo di vaccino e green pass per le badanti' (Di domenica 25 luglio 2021) Introdurre l'obbligo vaccinale e di green pass per badanti e chi segue gli anziani: è la proposta avanzata dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Quando è stato introdotto l'obbligo vaccinale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 luglio 2021) Introdurre l'vaccinale e dipere chi segue gli anziani: è la proposta avanzata dal sottosegretario alla Salute, Andrea. Quando è stato introdotto l'vaccinale ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Costa Covid, Costa: 'Prevedere l'obbligo di vaccino e green pass per le badanti' Introdurre l'obbligo vaccinale e di Green pass per badanti e chi segue gli anziani: è la proposta avanzata dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. Quando è stato introdotto l'obbligo vaccinale per il personale sanitario 'siamo partiti dal voler tutelare gli anziani e i più fragili. Credo che il prezzo che hanno pagato i meno giovani sia ...

Covid: invitati a matrimonio in Costiera restano bloccati in Libano perchè positivi Erano pronti per partire. Destinazione Costa d'Amalfi , per partecipare al matrimonio di alcuni amici americani. Ma per sei invitati è ... sono risultati positivi al Covid - 19. Anche per gli altri ...

No vax, interviene Lamorgese: «Manifestazioni da condannare» Per la responsabile del Viminale «è inaccettabile e desta indignazione» l’accostamento con le leggi razziali con l’uso di svastiche e stelle di David «che nessuna attinenza possono avere con le misure ...

