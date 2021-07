Covid: Boccia, ‘vaccinarsi è da italiani veri, cavalcare rabbia è da sciacalli’ (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Questa pandemia, l’abbiamo detto fin dal primo giorno, la sconfiggiamo se ciascuno di noi nel proprio piccolo segue le regole che ci siamo dati; serve tanto buon senso e senso civico perché o ne usciamo insieme come comunità o non ne usciamo. Per questo motivo trovo e ho trovato sempre fuori luogo quella parte della politica che, nelle diverse fasi della pandemia Covid-19, ha sempre tentato di cavalcare la rabbia: prima delle aziende, poi dei lavoratori, dei commercianti, delle famiglie nelle scuole; e adesso quella dei no vax o dei gestori delle discoteche. Vaccinarsi è da italiani ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – “Questa pandemia, l’abbiamo detto fin dal primo giorno, la sconfiggiamo se ciascuno di noi nel proprio piccolo segue le regole che ci siamo dati; serve tanto buon senso e senso civico perché o ne usciamo insieme come comunità o non ne usciamo. Per questo motivo trovo e ho trovato sempre fuori luogo quella parte della politica che, nelle diverse fasi della pandemia-19, ha sempre tentato dila: prima delle aziende, poi dei lavoratori, dei commercianti, delle famiglie nelle scuole; e adesso quella dei no vax o dei gestori delle discoteche. Vaccinarsi è da...

