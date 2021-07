Covid | Anghiari | 10 contagi nel ritiro spirituale Fra loro adulti e bambini

Advertising

A precisare i contorni della vicenda il sindaco diAlessandro Polcri: 'Oggi si sono verificati dieci contagi adma non si tratta di residenti spiega il primo cittadino - , sono ..., con altri 10 malati, è il Comune con più casi dell'Aretino. Nelle ultime 24 ore la Asl ... di cui 2 in "Terapia Intensiva" e 1 in "Degenza". Al "Misericordia" di Grosseto, invece, i ...Un ritiro spirituale si è trasformato in un mini cluster. Sono dieci le persone contagiate in seguito a un incontro avvenuto ad Anghiari, in provincia di Arezzo. A riportare il numero ...Partecipano a un ritiro spirituale e rimangono contagiati in dieci. È accaduto ad Anghiari (Arezzo). A riportare il numero dei contagi l'odierno report odierno della Asl Toscana Sud Est. (ANSA) ...