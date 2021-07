Covid | 4 743 nuovi casi su 176 653 tamponi e altri 7 decessi

(Di domenica 25 luglio 2021) Sono 4.743 idiregistrati in Italia a fronte di 176.653eseguiti. Il tasso di positività sale al 2,7%, in aumento rispetto al +2% di sabato. Nelle ultime 24 ore ci sono stati ...

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 4.casi positivi da coronavirus e 7 morti a causa della- 19. Attualmente i ricoverati sono 1.570 (58 in più di ieri), di cui 178 nei reparti di terapia intensiva (6 in più di ieri) e 1.392 ...Sono 4.i nuovi contagi di- 19 in Italia ( ieri 5.140 ), a fronte di 176.653 tamponi giornalieri effettuati (ieri 258.929). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 2,7% (...Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 3; pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes: 6; persone in quarantena/isolamento domiciliare: 665 Sono 15, ...Bollettino Coronavirus Italia, oggi 4.743 nuovi casi e 7 morti: i dati di domenica 25 luglio Sono 4.743 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 5.140. Più facile ...