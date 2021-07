Covid-19, in Calabria è vaccinato l’82,1% degli over 60. Superato il 50% di vaccinati anche tra ventenni e trentenni: i DATI (Di domenica 25 luglio 2021) Stretto Web. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 25 luglio 2021) Stretto Web. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Covid-19 in Calabria è vaccinato l’821% degli over 60. Superato il 50% di vaccinati anche tra ventenni e trentenni:… - calabrianewsit : Vaccinazione #Covid, la nostra regione torna all'ultimo posto su scala nazionale - - blackhorseie : RT @pantagruel333: @liliaragnar @Gianmar26145917 @LaMentegatta @djnutria57 @yoygiada @LucaSucci @sdapi13 @valy_s @MinutemanItaly @SoniaLaVe… - CosenzaChannel : In #Calabria nelle ultime 24 ore somministrate oltre 14mila dosi del vaccino #Covid, per un totale di oltre 1,8 mil… - CosenzaChannel : #Covid #Calabria: nell’ultima settimana casi in aumento del 42,7%. Salgono i ricoveri in Rianimazione. Positività a… -