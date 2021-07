Covid-19 | bollettino 25 luglio | 4 743 contagiati e 7 decessi

Advertising

borghi_claudio : Il nostro SPERANZA vuol pensare di cancellare libertà fondamentali in un giorno in cui il bollettino (da cancellare… - Mintauros1 : RT @EmilioBerettaF1: Ultim'ora 17.00 Covid, il bollettino di oggi: 4.743 casi e 7 morti. Tasso positività sale al 2,7% - NewSicilia : +++BOLLETTINO COVID+++ Ecco la situazione #Covid in #Sicilia #Newsicilia - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (25 luglio 2021) Ecco l’aggiornament… - alessanprudente : RT @alessanprudente: -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 4.743 casi positivi da coronavirus e 7 morti a causa della- 19. Attualmente i ricoverati sono 1.570 (58 in più di ieri), di cui 178 nei reparti di terapia intensiva (6 in più di ieri) e 1.392 negli altri reparti (52 in più di ieri). Sono stati ...Sono 4.743 i nuovi contagi di- 19 in Italia ( ieri 5.140 ), a fronte di 176.653 tamponi giornalieri effettuati (ieri 258. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute ...(MonzaToday) DATI 24 LUGLIO – In Italia gli attualmente positivi al Coronavirus sono 62.523. Di seguito il bollettino relativo al Coronavirus con i dati aggiornati sul COVID-19 regione per regione ...Anche se a livello numerico assoluto la situazione è decisamente migliore rispetto a ieri visto che sono 301 i nuovi positivi al Covid in Campania ... 4,26 di ieri. Nel bollettino odierno dell’Unita’ ...