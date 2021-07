Cossiga | esce ‘Una vita per la Patria’ | il ricordo delle ‘firme’ più vicine al presidente

(Di domenica 25 luglio 2021) Ilemerito della Repubblica Francescodomani avrebbe compiuto 93 anni e il prossimo 17 agosto ne ricorreranno undici dalla sua scomparsa. In occasione del decennale della morte, il 24 settembre del 2020 si era tenuta all’Università di Sassari una cerimonia commemorativa alla presenza delSergio Mattarella. Proprio partendo da tale prestigioso evento è ormai prossimo alla pubblicazione un libro interamente dedicato a, che raccoglie i principali interventi della giornata, a cominciare dal discorso pronunciato dal Capo dello Stato per continuare con quello del Rettore Massimo Carpinelli e ...

Il presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga domani avrebbe compiuto 93 anni e il prossimo 17 agosto ne ricorreranno undici dalla sua scomparsa. In occasione del decennale della morte, il ...