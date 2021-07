CORSPORT – Inter affondo su Petagna: il Napoli lo blinda, ecco il motivo (Di domenica 25 luglio 2021) Calciomercato Napoli, con l’Inter che vuole Andrea Petagna. Il giocatore ex Spal è nel mirino dei nerazzurri che cercano un vice Lukaku. Il Napoli ha posto uno stop netto alla cessione del calciatore, anche perché al momento si trova con soli due punte centrali in rosa, anche perché Mertens è alle prese con il recupero dopo l’infortunio alla spalla. Proprio la situazione di Mertens rappresenta un punto a favore di Petagna. Luciano Spalletti deve chiarire come vuole utilizzare il folletto belga, anche se in conferenza stampa il tecnico del Napoli ha fatto capire che lo vede più come ... Leggi su napolipiu (Di domenica 25 luglio 2021) Calciomercato, con l’che vuole Andrea. Il giocatore ex Spal è nel mirino dei nerazzurri che cercano un vice Lukaku. Ilha posto uno stop netto alla cessione del calciatore, anche perché al momento si trova con soli due punte centrali in rosa, anche perché Mertens è alle prese con il recupero dopo l’infortunio alla spalla. Proprio la situazione di Mertens rappresenta un punto a favore di. Luciano Spalletti deve chiarire come vuole utilizzare il folletto belga, anche se in conferenza stampa il tecnico delha fatto capire che lo vede più come ...

CorSport: l'Inter cerca un vice Lukaku, valutato anche Petagna Il quotidiano scrive che il primo nome considerato è quello di Scamacca. L'attaccante del Napoli in ogni caso vorrebbe rimanere in azzurro L' Inter ha bisogno di un attaccante che possa ricoprire lo stesso ruolo di Romelu Lukaku . Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, il primo nome considerato è quello di Gianluca Scamacca , ma ...

Corsport: l'Inter vuole Petagna in prestito, il Napoli dice no - ilNapolista ilnapolista CORSPORT – Inter affondo su Petagna: il Napoli lo blinda, ecco il motivo Calciomercato Napoli, con l'Inter che vuole Andrea Petagna. Il giocatore ex Spal è nel mirino dei nerazzurri che cercano un vice Lukaku.

Inter, veto di Inzaghi su Brozovic: le chiavi del centrocampo a lui e Calhanoglu Simone Inzaghi riparte da Marcelo Brozovic. Lo considera fondamentale per la sua Inter e ha già fatto sapere alla società di voler puntare su di lui per presente e futuro. Come sottolinea il Corriere ...

