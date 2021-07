Corriere: in Italia scompaiono quasi 2 minorenni al giorno. Per il 90% scappano volontariamente (Di domenica 25 luglio 2021) In Italia ogni giorno scompare un minorenne e non viene più ritrovato. Anzi, per l’esattezza, ne scompaiono circa due (1,86). E sono molti di più quelli di nazionalità straniera. Il Corriere della Sera riporta i dati del rapporto redatto dal Commissario straordinario del governo per le persone scomparse, prefetto Silvana Riccio, che si riferisce ai primi sei mesi di quest’anno. Dal 1 gennaio al 30 giugno 2021, sono scomparsi 336 ragazzi Italiani e 2.649 stranieri (in questo caso, si parla di quasi 15 scomparsi al giorno). Tutti spariti senza lasciare traccia. La Riccio ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 luglio 2021) Inogniscompare un minorenne e non viene più ritrovato. Anzi, per l’esattezza, necirca due (1,86). E sono molti di più quelli di nazionalità straniera. Ildella Sera riporta i dati del rapporto redatto dal Commissario straordinario del governo per le persone scomparse, prefetto Silvana Riccio, che si riferisce ai primi sei mesi di quest’anno. Dal 1 gennaio al 30 giugno 2021, sono scomparsi 336 ragazzini e 2.649 stranieri (in questo caso, si parla di15 scomparsi al). Tutti spariti senza lasciare traccia. La Riccio ...

