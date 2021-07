Coronavirus, sei dosi di vaccino Pfizer per sbaglio. Come sta Virginia, 3 mesi dopo: le drammatiche conseguenze fisiche sul suo corpo (Di domenica 25 luglio 2021) Lo scorso 9 maggio le hanno iniettato per sbaglio sei dosi di vaccino Pfizer contro il Coronavirus. Oggi Virginia Grilli, 23 anni, non sta bene e, colmo dei colmi, non può neanche ricevere il Green pass perché di fatto il suo è un caso unico al mondo e le autorità sanitarie non sanno se sia effettivamente immune al virus o meno. "Non sto bene - spiega la ragazza al Corriere della Sera -. La mia vita è cambiata radicalmente mi sembra di vivere nel mondo dei quanti dove regna l'indeterminazione. Sto attraversando un periodo di malessere fisico e psicologico, ho fatto molti day ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Lo scorso 9 maggio le hanno iniettato perseidicontro il. OggiGrilli, 23 anni, non sta bene e, colmo dei colmi, non può neanche ricevere il Green pass perché di fatto il suo è un caso unico al mondo e le autorità sanitarie non sanno se sia effettivamente immune al virus o meno. "Non sto bene - spiega la ragazza al Corriere della Sera -. La mia vita è cambiata radicalmente mi sembra di vivere nel mondo dei quanti dove regna l'indeterminazione. Sto attraversando un periodo di malessere fisico e psicologico, ho fatto molti day ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il primo caso di coronavirus è stato registrato nel Villaggio Olimpico di Tokyo, quando mancano solo sei giorni all… - alexbarbera : Il 99 per cento dei morti di Covid negli ultimi sei mesi degli Stati Uniti non erano vaccinati - rtl1025 : ?? Il primo caso di #coronavirus è stato registrato nel Villaggio Olimpico di #Tokyo2020, quando mancano solo sei gi… - JackFra9 : RT @Libero_official: ##Coronavirus, vaccinata per sbaglio a maggio con sei dosi di #Pfizer: 'Oggi non sto bene, ho malessere fisico e psico… - Castruccio64 : RT @Libero_official: ##Coronavirus, vaccinata per sbaglio a maggio con sei dosi di #Pfizer: 'Oggi non sto bene, ho malessere fisico e psico… -