Coronavirus in Toscana | morti due uomini | a Firenze e Pistoia | oggi 25 luglio I nuovi contagi sono saliti a 513

25 luglio: 512 contagiati, il bollettino L'ampliamento della fetta di vaccinati infotografa la situazione : un milione e seicentomila toscani, quindi più o meno la metà ...Sono 29 i nuovi casi diaccertati nell'area pratese nelle ultime 24 ore su un totale regionale di 513. È quanto ... due invece nel resto dellache a oggi conta 6.903 morti. Gli ...Tornano i morti per coronavirus, in Toscana. Oggi, 25 luglio 2021, ne sono stati registrati due: si tratta di due uomini che risiedevano a Firenze e Pistoia, con età media di 88 anni. Mentre sono risa ...In Toscana, da inizio epidemia, salgono a 248.571 i casi di positività al Coronavirus, 513 in più rispetto a ieri (505 confermati con tampone molecolare e 8 da test rapido antigenico). I nuovi casi so ...