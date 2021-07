Coronavirus, in Sicilia altri 568 casi ma zero decessi: pochi tamponi e tasso di positività al 7% (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 568 i nuovi casi di contagio in Sicilia con un tasso di positività che, alla luce degli 8.025 tamponi processati ieri, raggiunge il 7.07%. Stando al bollettino diffuso dal ministero della Salute ... Leggi su palermotoday (Di domenica 25 luglio 2021) Sono 568 i nuovidi contagio incon undiche, alla luce degli 8.025processati ieri, raggiunge il 7.07%. Stando al bollettino diffuso dal ministero della Salute ...

