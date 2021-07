Coronavirus in Italia, il bollettino del 25 luglio: 4.743 nuovi casi (Di domenica 25 luglio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, domenica 25 luglio 2021, registrano 4.743 casi e 7 vittime. Cala rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi giornalieri, sale di due unità il numero dei decessi. Tasso di positività allo 2,7%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 66.257 con un incremento di 3.734. 16 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 1.001 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sale di nuovo il numero delle persone in isolamento ... Leggi su 361magazine (Di domenica 25 luglio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, domenica 252021, registrano 4.743e 7 vittime. Cala rispetto a ieri il numero deipositivi giornalieri, sale di due unità il numero dei decessi. Tasso di positività allo 2,7%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 66.257 con un incremento di 3.734. 16 sono iingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 1.001 unità, un numero inferiore rispetto al giorno precedente. Sale di nuovo il numero delle persone in isolamento ...

Advertising

fanpage : In Italia il 70% di terapie intensive e di morti è tra i non vaccinati. I dati parlano chiaro. - RaiNews : I tamponi effettuati sono stati 176.653 #coronavirus #Covid - you_trend : ? #Coronavirus, dosi di vaccino somministrate in totale fino a mezzanotte in Italia: 64.933.226 Di cui 1e dosi: 35… - MariMario1 : RT @fratotolo2: Casi di coronavirus a bordo dell’#AmerigoVespucci: 20 i positivi, rilevati attraverso i controlli di routine con tamponi ra… - Libero_official : Oltre 4mila positivi e 7 morti nel #bollettino #Covid del 25 luglio. Il generale #Figliuolo: 'Cosa succede a fine m… -