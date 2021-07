Coronavirus | il bollettino di domenica 25 luglio 2021 | 4 743 nuovi casi e 7 morti Aumentano i ricoveri

Advertising

PasqualeMarro : #Coronavirus #Campania #Bollettino: i dati di oggi, domenica 25 luglio 2021 - repubblica : RT @eziomauro: Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 25 luglio: 4.743 casi e 7 decessi - COVIDbot_ITA : RT @RegLiguria: BOLLETTINO CORONAVIRUS LIGURIA 24 LUGLIO 2021 ?? IMPERIA (Asl 1): 25 ?? SAVONA (Asl 2): 0 ?? GENOVA: 47 (di cui Asl 3: 31 - A… - eziomauro : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 25 luglio: 4.743 casi e 7 decessi - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di domenica 25 luglio: 41 nuovi casi e zero morti. L'88% dei contagiati ha meno di 49 an… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Sono 568 i nuovi positivi alin Sicilia su 8.025 tamponi processati e il tasso di positività subisce una notevole impennata arrivando al 7% (ieri 4,6%). È quanto emerge daldel ministero della Salute. ...Ieri i nuovi contagi sono stati 5.140, i morti 5. L'Italia in tutto ha raggiunto 127.949 decessi dal febbraio 2020, il secondo bilancio più grave in Europa dopo la Gran Bretagna e l'ottavo più grave ...Ti stai chiedendo dove troviamo i dati di questo bollettino? Come mai non diciamo quanti tamponi fanno a Varese? Perché non comunichiamo quanti sono gli asintomatici? Sei convinto che “facciamo ...Dopo 20 giorni senza pazienti positivi ricoverati (l'ultima dimissione risale al 5 luglio scorso), l'ospedale regionale Parini di Aosta non è più Covid-free: una persona è infatti stata ricoverata in ...