(Di domenica 25 luglio 2021) Sono 85mila le nuove prenotazioni registrate sul portale della Regione Lazio per aggiudicarsi una dose diprima di partire per le vacanze. L’impennata di prenotazioni sembra a tutti gli effetti una gara avente come ‘premio’ l’ottenimento della prima dose di. L’alto numero delle richieste di questi giorni con tutta probabilità è stato dettato dall’ultimo intervento governativo circa l’uso del Green Pass, certificazione senza la quale al partire dal prossimo 6 agosto non sarà possibile accedere a tutta una serie di servizi. Leggi anche: Dal 6 agosto Green Pass al chiuso per tavoli bar e ristorantial ...

CorriereCitta : Coronavirus, è partita la corsa al vaccino ma c’è un’incognita sulle forniture - carmelocarat : RT @askanews_ita: A Roma e nel Lazio casi in aumento, l'assessore D'Amato: 'E' partita la quarta ondata' - askanews_ita : A Roma e nel Lazio casi in aumento, l'assessore D'Amato: 'E' partita la quarta ondata' - EmMicucci : Effetto #decreto Ventenne gioisce perché domenica va alla partita #Roma allo #stadio Frosinone -Ho #GreenPass valid… - erne6769 : RT @blogsicilia: #covid19 #coronavirus #22luglio Prende il Covid19 dopo la partita al pub e muore, 'avrei voluto essere vaccinato' - https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus partita

Il Corriere della Città

...per tutta lapiazzando il parziale decisivo negli ultimi cinque minuti della. ... A dodici mesi di distanza dalla data originale non rispettata a causa della pandemia diil ...La manifestazione,da piazza del Ferrarese, si è conclusa in piazza Libertà, davanti alla ...verde promossa dal governo per lasciare aperte le attività nonostante i contagi da, ...Anche quest’anno, la villa maritima di Minori (SA) è stata tirata a lucido solo in occasione delle riprese televisive per la promozione turistica della costiera amalfitana ma le poche immagini trasmes ...Nel pomeriggio di ieri, dalle ore 17:30, in circa 80 piazze italiane gli aderenti al movimento no vax sono scesi in piazza per protestare contro l'obbligo del Green Pass anti Covid introdotto dal Gove ...