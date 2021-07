Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 25 luglio

(Di domenica 25 luglio 2021) Ildelladi25. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. La situazioneinLe nuove regole sul green pass hanno fatto in modo che la campagna vaccinale subisse una nuova e forte accelerazione. Molte le adesioni ai portali delle varie regioni ed inè successo lo stesso. Vincenzo De Luca, nel corso dell’ultima diretta Facebook, ha ribadito la necessità di farsi somministrare il medicinale per poter quanto prima tornare ad una normalità ...

Complice la pandemia, il lockdown prima e la zona rossa dopo, nel 2020 ilha cambiato le nostre vite anche per quanto riguarda il fare acquisti. Sono cresciute ... Seguono la, che ...Sono undici i trasferiti a Roma e tre indalla Misericordia di Fiumicino. Nella giornata ... è riguardata dalla vicenda dei giovani studenti risultati positivi ala Malta. Questa ...Bollettino Covid Italia di oggi, domenica 25 luglio, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. Il punto sui vaccini dopo il boom di prenotazioni da G ...Lo ha detto, in un’intervista a 'La Repubblica', il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità e portavoce del Comitato Tecnico Scientifico Silvio Brusaferro. Sui ricoveri in terapia intensiva è olt ...