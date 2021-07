CONTROCORRENTE: VERONICA GENTILI INTERVISTA IL MINISTRO ROBERTO SPERANZA (Di domenica 25 luglio 2021) Da domani, lunedì 26 luglio, andrà in onda in prima serata su Rete 4 il nuovo programma di approfondimento giornalistico targato Videonews, “CONTROCORRENTE”. Conduce VERONICA GENTILI, uno dei volti più lanciati dell’informazione Mediaset. In autunno la vedremo anche su Italia 1 nell’inedito programma “Buoni o Cattivi“. Nella prima puntata di CONTROCORRENTE, VERONICA GENTILI INTERVISTA in apertura il MINISTRO della Salute ROBERTO SPERANZA. Tra gli ospiti: Alessandro Sallusti, Maria Giovanna Maglie, Vittorio Sgarbi, Red ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 25 luglio 2021) Da domani, lunedì 26 luglio, andrà in onda in prima serata su Rete 4 il nuovo programma di approfondimento giornalistico targato Videonews, “”. Conduce, uno dei volti più lanciati dell’informazione Mediaset. In autunno la vedremo anche su Italia 1 nell’inedito programma “Buoni o Cattivi“. Nella prima puntata diin apertura ildella Salute. Tra gli ospiti: Alessandro Sallusti, Maria Giovanna Maglie, Vittorio Sgarbi, Red ...

Advertising

bubinoblog : CONTROCORRENTE: VERONICA GENTILI INTERVISTA IL MINISTRO ROBERTO SPERANZA - Affaritaliani : Veronica Gentili, nuovo programma in prima serata: ospiti e data prima puntata - MasterAb88 : Record di #staseraitalia con Veronica Gentili: la seconda parte si avvicina all'8%. L'informazione di Rete4 sempre… - RomaAppio : RT @VigilanzaT: Mentre la #Rai annaspa nelle repliche estive (a canone pieno, però), #Mediaset vara 2 programmi d'informazione: Morning New… - RaffaeleSanto : Non c'è due senza tre per @gentilivero? Mentre va ancora in onda con #StaseraItalia e si prepara per #Buoniocattivi… -