Conte è il Bertinotti di Draghi

(Di domenica 25 luglio 2021) Le polemiche infernali sulla riforma della giustizia sono giunte fino in Paradiso. Per capirne di più, Sant’Ivo di Bretagna, protettore dei magistrati e degli avvocati, ha convocato Giulio Andreotti, Francesco Cossiga e Alfredo Biondi, fresco di Purgatorio, che si è presentato con la maglia del Genoa. “Ma quale riforma della giustizia!” – chiosa il Divo con il suo sorriso ironico – “Noi romani potremmo dire ‘quel pasticciaccio brutto di via Arenula, sede del Ministero’…” E Cossiga, di rimando, togliendosi le ultime cuffiette della Apple, “Con la scusa dell’Europa che altrimenti senza questa riforma non ci dà i soldi,sta portando avanti una mera cura palliativa, ...

Nicola Porro

B.: 'E chi sarebbe ildella situazione?'. C.: 'Uno elegante come lui, ma pieno di rancori, Giuseppe, che vive per vendicarsi....'. Finora in ascolto, Sant'Ivo di Bretagna alza la ...