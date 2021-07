Come si entra in zona gialla con il nuovo decreto? I nuovi parametri per il cambio colore delle regioni (Di domenica 25 luglio 2021) La cabina di regia riunita quest’oggi ha modificato i parametri per il cambio di colore delle regioni italiane a partire da lunedì 26 luglio. Saranno decisivi, con le modifiche applicate, i numeri per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari e non più l’incidenza dei casi in relazione agli abitanti e ai tamponi effettuati. Questo perché con tanti vaccinati essere positivi al Covid-19 non coincide direttamente con il rischio di saturazione delle strutture ospedaliere. I nuovi parametri PER FINIRE IN zona ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) La cabina di regia riunita quest’oggi ha modificato iper ildiitaliane a partire da lunedì 26 luglio. Saranno decisivi, con le modifiche applicate, i numeri per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinari e non più l’incidenza dei casi in relazione agli abitanti e ai tamponi effettuati. Questo perché con tanti vaccinati essere positivi al Covid-19 non coincide direttamente con il rischio di saturazionestrutture ospedaliere. IPER FINIRE IN...

Ultime Notizie dalla rete : Come entra Piscopiello entra a far parte dello staff tecnico della Flaminia Calcio Come detto c'è stato l'ingresso nello staff tecnico - organizzativo , in qualità di responsabile del settore giovanile di Vito Piscopiello (esperienze maturate con Orvietana, Montefiascone e ...

Ieri, ora e sempre fratelli Cervi ... e il film di Gianni Puccini I sette fratelli Cervi (1968) "entra in sintonia con le spinte libertarie del movimento del '68", come ha rilevato Claudio Silingardi, così come quello che narra la ...

