COME ALCESTI: IL SACRIFICIO E L'AMORE DI MIA MADRE (Di domenica 25 luglio 2021) A 5 anni dalla scomparsa, ricordiamo l'Avv. Rosanna Benvenuto, COME ALCESTI, colei che non ebbe riluttanza a morire per amore" Di Giulia Iannone Era il 22 luglio 2016 quando si addormentava per sempre, a Roma, dopo aver salutato e riunito tutti i suoi cari al suo cospetto, l'avvocato Rosanna Benvenuto, che ha vissuto e lavorato per 40 anni a Salerno. Sono trascorsi esattamente 5 anni dalla scomparsa di mia MADRE, e quale sia la giusta maniera per poterla commemorare e ricordare ancora una volta, è per me molto difficile, doloroso, inaccettabile. Perché la si vorrebbe con sé. Mi sono ricordata, però, grazie ad uno dei soliti segni ...

