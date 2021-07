Claudia Gerini: "Non sono vaccinata, ma neanche contraria: è un vaccino d’emergenza e mi spaventa" (Di domenica 25 luglio 2021) Claudia Gerini ha scelto di non farsi inoculare, pur non essendo contraria ai vaccini: "Mi spaventa questo, è un vaccino approvato in condizioni d'emergenza." Claudia Gerini, durante l'ultima giornata del Filming Italy Sardegna Festival che si conclude oggi al Forte Village di Santa Margherita di Pula, ha dichiarato di non essere contraria ai vaccini ma di temere le conseguenze di un siero come questo, ovvero "approvato in via emergenziale". "Non sono vaccinata. Non è che io sia contraria, ma ... Leggi su movieplayer (Di domenica 25 luglio 2021)ha scelto di non farsi inoculare, pur non essendoai vaccini: "Miquesto, è unapprovato in condizioni d'emergenza.", durante l'ultima giornata del Filming Italy Sardegna Festival che si conclude oggi al Forte Village di Santa Margherita di Pula, ha dichiarato di non essereai vaccini ma di temere le conseguenze di un siero come questo, ovvero "approvato in via emergenziale". "Non. Non è che io sia, ma ...

