Claudia Gerini: “Non ho fatto il vaccino, ho paura delle trombosi” (Di domenica 25 luglio 2021) Claudia Gerini ha deciso di fare il vaccino contro il Covid-19. “Non è che io sia contraria, ma sono molto timorosa. È un vaccino d’emergenza, e siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi, devo stare molto attenta”, spiega a margine del Filming Italy Sardegna Festival, al Forte Village di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. “Non sono vaccinata. Mi spaventa il fatto delle trombosi, io ho una predisposizione e anche in gravidanza ho dovuto fare particolare attenzione”, racconta l’attrice. “Mia figlia ... Leggi su tpi (Di domenica 25 luglio 2021)ha deciso di fare ilcontro il Covid-19. “Non è che io sia contraria, ma sono molto timorosa. È und’emergenza, e siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le, devo stare molto attenta”, spiega a margine del Filming Italy Sardegna Festival, al Forte Village di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. “Non sono vaccinata. Mi spaventa il, io ho una predisposizione e anche in gravidanza ho dovuto fare particolare attenzione”, racconta l’attrice. “Mia figlia ...

Advertising

HuffPostItalia : Covid, Claudia Gerini: 'Non sono vaccinata. Mi spaventa molto un vaccino approvato in via emergenziale' - Adnkronos : Claudia #Gerini: 'Non sono vaccinata, mi spaventa vaccino sperimentale'. #covid - FranAltomare : Claudia Gerini, attrice. Coltiva nel tempo libero l'hobby della virologia, con scarsi risultati. #vaccinatevi - asantagi : RT @Adnkronos: Claudia #Gerini: 'Non sono vaccinata, mi spaventa vaccino sperimentale'. #covid - Vocedelpensier1 : RT @Adnkronos: Claudia #Gerini: 'Non sono vaccinata, mi spaventa vaccino sperimentale'. #covid -