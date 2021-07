Claudia Gerini: 'No al vaccino, ancora troppo sperimentale. Meglio il tampone' (Di domenica 25 luglio 2021) attendista sul vaccino anti Covid: 'Non è che io sia contraria, ma sono molto timorosa . È un vaccino d'emergenza, e siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi, ... Leggi su leggo (Di domenica 25 luglio 2021) attendista sulanti Covid: 'Non è che io sia contraria, ma sono molto timorosa . È und'emergenza, e siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi, ...

