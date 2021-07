Clamoroso alle Olimpiadi | Dream Team ko all' esordio contro la Francia!

(Di domenica 25 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - La Francia batte gli USA 83 - 76 alla Saitama Arena: è la prima sconfitta in 25 partiteper gli americani e per il(l'ultima volta ad Atene 2004 quando gli ...

Un risultato a sorpresa che riscrive la storia del basket americanoOlimpiadi. Alla squadra guidata da coach Popovich non sono bastati i 18 punti di Holiday. Dalla parte opposta brilla Fournier, ...Forse mi ero disabituatogare. Ma qualcosa ho sbagliato, ora cercherò di capire e resettare", ... esce di scena in modoanche un'altra delle azzurre più attese: Benedetta Pilato è stata ...TOKYO (GIAPPONE) - La Francia batte gli USA 83-76 alla Saitama Arena: è la prima sconfitta in 25 partite alle Olimpiadi per gli americani e per il Dream Team (l'ultima volta ad Atene 2004 quando gli s ...Per il nuoto azzurro arriva una brutta sorpresa con la squalifica di Benedetta Pilato all’esordio alle Olimpiadi di Tokyo 2020. . Risultati Scherma/ Olimpiadi Tokyo 2020: Cannone oro nella spada BENED ...