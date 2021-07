Ciclismo | judo e sollevamento pesi | a Tokyo tre bronzi per l' Italia

Advertising

Coninews : Scherma, ciclismo su strada, taekwondo, tiro con l’arco, tiro a segno, judo e pesi. A #Tokyo2020 si assegnano le pr… - UffiziGalleries : Ma dove vai bellezza in bicicletta ?? La domenica comincia con la voce di Silvana Pampanini ed il sorriso di Elisa… - giomalago : Tre bronzi di talento, cuore e sacrificio. Salgono ancora sul podio olimpico @ElisaLongoB e Odette #Giuffrida, prot… - fabiobellentani : RT @globalistIT: - Loudmouthkid62 : RT @UffiziGalleries: Ma dove vai bellezza in bicicletta ?? La domenica comincia con la voce di Silvana Pampanini ed il sorriso di Elisa Lon… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo judo

...28 Skateboard - Street Femminile 07:00 - 07:45 Tiro a volo - Skeet Femminile 08:00 - 10:00...40 - 10:03 Tiro con l'arco - Gara a Squadre Maschile 11:10 - 12:10- - 73kg Maschile 11:10 - ...... che ha chiuso al terzo posto la prova in linea femminile di. Sul podio con lei anche l'... IlAnche per Odette Giuffrida medaglia di bronzo: l'atleta l'ha conquistata nel, nella ...Bene per gli azzurri che ottengono 3 medaglie di bronzo. Ottima prova per il volley e la ginnastica artistica. Squalificata Benedetta Pilato nei 100 metri rana.Altre medaglie per l'Italia. Ottimo esordio per Settebello, basket e volley. Quattro di coppia femminile in finale. Pilato squalificata nei 100 rana. Il fioretto femminile, dopo 29 anni, per la prima ...