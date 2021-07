Ciclismo femminile, Pagelle Olimpiadi: Olanda bocciata e beffata, Longo Borghini non tradisce mai (Di domenica 25 luglio 2021) Pagelle Olimpiadi Ciclismo femminile TOKYO 2020 Anna Kiesenhofer, voto 10: la gara della vita, quei miracoli olimpici che accadono veramente pochissime volte e solo nelle manifestazioni a Cinque Cerchi. La 30enne austriaca, priva di grandi risultati a livello internazionale, va in fuga sin dal mattino e guadagna oltre 10? con le compagne d’avventura. Il gruppo non le insegue e lei decide di mettersi in proprio: a 40 chilometri dal traguardo parte in solitaria e, con una lunghissima cronometro, riesce ad arrivare a braccia alzate sul traguardo. Annemiek van Vleuten, voto 8: ci ha provato in tutti i modi, soprattutto ci ha ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021)TOKYO 2020 Anna Kiesenhofer, voto 10: la gara della vita, quei miracoli olimpici che accadono veramente pochissime volte e solo nelle manifestazioni a Cinque Cerchi. La 30enne austriaca, priva di grandi risultati a livello internazionale, va in fuga sin dal mattino e guadagna oltre 10? con le compagne d’avventura. Il gruppo non le insegue e lei decide di mettersi in proprio: a 40 chilometri dal traguardo parte in solitaria e, con una lunghissima cronometro, riesce ad arrivare a braccia alzate sul traguardo. Annemiek van Vleuten, voto 8: ci ha provato in tutti i modi, soprattutto ci ha ...

