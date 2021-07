Ciclismo femminile, la fuga bidone e il fallimento dell’Olanda. La corazzata imprigionata nella ragnatela (Di domenica 25 luglio 2021) La selezione dei Paesi Bassi è, indubbiamente, la grande sconfitta dell’odierna prova in linea di Ciclismo femminile delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le Tulipane non solo erano le favorite per la medaglia d’oro, ma, alla vigilia, sembrava che potessero addirittura monopolizzare il podio. Invece, la corazzata orange si è dovuta accontentare dell’argento amaro di Annemiek van Vleuten, la quale è arrivata al traguardo convinta, inizialmente, di aver vinto poiché non sapeva che davanti ci fosse ancora la fuggitiva austriaca Anna Kiesenhofer. Come tutte le nazionali più quotate, anche i Paesi Bassi sono scesi in strada, oggi, senza un vero e ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) La selezione dei Paesi Bassi è, indubbiamente, la grande sconfitta dell’odierna prova in linea didelle Olimpiadi di Tokyo 2021. Le Tulipane non solo erano le favorite per la medaglia d’oro, ma, alla vigilia, sembrava che potessero addirittura monopolizzare il podio. Invece, laorange si è dovuta accontentare dell’argento amaro di Annemiek van Vleuten, la quale è arrivata al traguardo convinta, inizialmente, di aver vinto poiché non sapeva che davanti ci fosse ancora la fuggitiva austriaca Anna Kiesenhofer. Come tutte le nazionali più quotate, anche i Paesi Bassi sono scesi in strada, oggi, senza un vero e ...

