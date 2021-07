Ciclismo femminile, Annemiek van Vleuten in lacrime alle Olimpiadi di Tokyo: “Pensavo di aver vinto l’oro” (Di domenica 25 luglio 2021) La caduta, la rincorsa solitaria, una tattica scellerata di squadra, poi l’attacco finale e le braccia alzate. A cinque anni di distanza dalla clamorosa caduta di Rio 2016 altra delusione cocente per Annemiek van Vleuten che chiude le Olimpiadi di Tokyo in lacrime al termine della prova in linea di Ciclismo su strada al femminile. Il fenomeno olandese, infatti, era assolutamente convinta di aver vinto la medaglia d’oro: ha tagliato il traguardo esultando, scoprendo solamente in un secondo momento della vittoria a sorpresa di Anna ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) La caduta, la rincorsa solitaria, una tattica scellerata di squadra, poi l’attacco finale e le braccia alzate. A cinque anni di distanza dalla clamorosa caduta di Rio 2016 altra delusione cocente pervanche chiude lediinal termine della prova in linea disu strada al. Il fenomeno olandese, infatti, era assolutamente convinta dila medaglia d’oro: ha tagliato il traguardo esultando, scoprendo solamente in un secondo momento della vittoria a sorpresa di Anna ...

