Chiara Ferragni vola in Puglia con un jet privato. Bufera social: “Ma vi rendete conto dell’impatto climatico?”. “Solo invidia”. E lei risponde così (Di domenica 25 luglio 2021) Una breve vacanza. Qualche foto sui social. Ed è subito Bufera. Chiara Ferragni è di nuovo al centro delle polemiche per il mezzo utilizzato per raggiungere la meta del suo ultimo viaggio, la Puglia. L’influencer ha infatti scelto di viaggiare con un jet privato, a bordo del quale sono saliti anche Fedez e alcuni amici della coppia. Un “privilegio” che ha fatto subito scattare le critiche sui social, soprattutto su Twitter, dove l’hashtag #Ferragni è schizzato subito in trend nella giornata di sabato. “L’aereo privato per un volo nazionale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) Una breve vacanza. Qualche foto sui. Ed è subitoè di nuovo al centro delle polemiche per il mezzo utilizzato per raggiungere la meta del suo ultimo viaggio, la. L’influencer ha infatti scelto di viaggiare con un jet, a bordo del quale sono saliti anche Fedez e alcuni amici della coppia. Un “privilegio” che ha fatto subito scattare le critiche sui, soprattutto su Twitter, dove l’hashtag #è schizzato subito in trend nella giornata di sabato. “L’aereoper un volo nazionale ...

Advertising

petergomezblog : Eutanasia legale, Fedez e Chiara Ferragni firmano il referendum: “Passo avanti per il nostro Paese, fatelo anche vo… - niallvsea : RT @sononatanera: Ma cosa vi ha fatto di male Chiara Ferragni? Ma se c’ha i soldi beata lei che puó usarli come cazzo vuole. Se avessi i mi… - youcringe97 : @eeerieghost @essereessere Quante twitstar sfigate vorrei taggare sotto questo twit. Persone che devono inserire ne… - Emyli009 : RT @sononatanera: Ma cosa vi ha fatto di male Chiara Ferragni? Ma se c’ha i soldi beata lei che puó usarli come cazzo vuole. Se avessi i mi… - NacciChiara : RT @sononatanera: Ma cosa vi ha fatto di male Chiara Ferragni? Ma se c’ha i soldi beata lei che puó usarli come cazzo vuole. Se avessi i mi… -