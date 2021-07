Chiara Ferragni: critiche per il jet privato? La reazione (Di domenica 25 luglio 2021) Chiara Ferragni e Fedez sono finiti nuovamente al centro delle polemiche. Cosa è successo questa volta? I due hanno usato un jet privato per raggiungere la Puglia, dove trascorreranno alcuni giorni di vacanza e sui social questo gesto non è stato molto apprezzato: la Ferragni ha subito risposto su Instagram. Chiara Ferragni e Fedez riescono sempre a catturare l’attenzione, nel bene e nel male. Per la coppia non Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 25 luglio 2021)e Fedez sono finiti nuovamente al centro delle polemiche. Cosa è successo questa volta? I due hanno usato un jetper raggiungere la Puglia, dove trascorreranno alcuni giorni di vacanza e sui social questo gesto non è stato molto apprezzato: laha subito risposto su Instagram.e Fedez riescono sempre a catturare l’attenzione, nel bene e nel male. Per la coppia non Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

petergomezblog : Eutanasia legale, Fedez e Chiara Ferragni firmano il referendum: “Passo avanti per il nostro Paese, fatelo anche vo… - louisxluv : RT @sononatanera: Ma cosa vi ha fatto di male Chiara Ferragni? Ma se c’ha i soldi beata lei che puó usarli come cazzo vuole. Se avessi i mi… - mrcllznn : RT @mrcllznn: @Siriostar69 Fedez, cantante, (sic!) autore di testi impareggiabili come 'Dai cazzo Federico' da cui il verso: 'e con tutto q… - ariipagoto : RT @sononatanera: Ma cosa vi ha fatto di male Chiara Ferragni? Ma se c’ha i soldi beata lei che puó usarli come cazzo vuole. Se avessi i mi… - perryftgoulding : RT @sononatanera: Ma cosa vi ha fatto di male Chiara Ferragni? Ma se c’ha i soldi beata lei che puó usarli come cazzo vuole. Se avessi i mi… -