Chiara Ferragni con il jet privato in Puglia, piovono critiche: "Siamo nel mezzo della crisi climatica!" (Di domenica 25 luglio 2021) Chiara Ferragni è finita nel mezzo di un'aspra polemica dopo aver pubblicato foto sul suo profilo Instagram del volo sul jet privato usato per andare in Puglia, dove passerà le vacanze con famiglia e amici. La regina delle influencer, questa volta, ha ricevuto critiche anche dai fan, che le hanno fatto notare come gli aerei privati siano fonti di inquinamento molto superiori rispetto ai voli di linea e agli altri mezzi di trasporto.

