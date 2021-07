Chi è il cardinale Tagle (Di domenica 25 luglio 2021) Il cardinale Luis Antonio Tagle è il prefetto di Propaganda Fide, che non è una Congregazione banale. Certo, nessuna Congregazione di base lo sarebbe. Il Dicastero per la Evangelizzazione dei popoli, però, è centrale per strutturare e definire la futuribilità del cattolicesimo. Quella è l’istituzione della Santa Sede che diffonde la confessione cristiano-cattolica oltre le InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 25 luglio 2021) IlLuis Antonioè il prefetto di Propaganda Fide, che non è una Congregazione banale. Certo, nessuna Congregazione di base lo sarebbe. Il Dicastero per la Evangelizzazione dei popoli, però, è centrale per strutturare e definire la futuribilità del cattolicesimo. Quella è l’istituzione della Santa Sede che diffonde la confessione cristiano-cattolica oltre le InsideOver.

Advertising

Andy_Rio71 : @cardinale_anna #YounsElBoussettaoui MA PER QUALE MOTIVO QUESTO #Adriatici AVEVA IL PORTO D'ARMI ? Ed oltre ad esse… - cardinale_anna : RT @beretta_g: La fissazione della #Lega per la pistola. E' venuto il momento di introdurre test psichiatrici (e tossicologici) obbligatori… - cardinale_anna : RT @DomaniGiornale: Il leader romano di #ForzaNuova, condannato a 5 anni in primo grado per le aggressioni ai giornalisti, prende la parola… - Tolitte3 : @Lucrezi97533276 @cardinale_anna Ma chi altro potevano trovare quei quaquaraqua'? - cardinale_anna : RT @stanzaselvaggia: Noi mostriamo le contraddizioni di Meloni e Salvini, i video in cui loro stessi smentiscono quello che hanno detto 1 m… -