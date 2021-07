Chelsea, Werner verso l’addio: il Bayern Monaco interessato (Di domenica 25 luglio 2021) Se non esce nessuno, non entra nessuno. E’ più o meno questa la regola in casa Chelsea, in particolare sul fronte dell’attacco. Il Chelsea cerca un bomber per la prossima stagione e Haaland, Lukaku e Kane sono i nomi in cima alla lista. Ma serve una cessione e uno dei candidati potrebbe essere Timo Werner: il 25enne attaccante tedesco non ha convinto nella sua prima stagione ai Blues e sulle sue tracce, riporta “Football Insider”, ci sarebbe il Bayern Monaco. Come è noto Julian Nagelsmann che lo ha già allenato ai tempi del Lipsia è un suo estimatore. Werner tornerebbe volentieri in ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Se non esce nessuno, non entra nessuno. E’ più o meno questa la regola in casa, in particolare sul fronte dell’attacco. Ilcerca un bomber per la prossima stagione e Haaland, Lukaku e Kane sono i nomi in cima alla lista. Ma serve una cessione e uno dei candidati potrebbe essere Timo: il 25enne attaccante tedesco non ha convinto nella sua prima stagione ai Blues e sulle sue tracce, riporta “Football Insider”, ci sarebbe il. Come è noto Julian Nagelsmann che lo ha già allenato ai tempi del Lipsia è un suo estimatore.tornerebbe volentieri in ...

