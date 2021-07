Cesare Cremonini si vaccina e il personale del centro lo accoglie cantando i suoi brani. L’artista: “Forza che ne usciamo tutti insieme” (Di domenica 25 luglio 2021) È stato un “vaccino musicale” quello del cantante Cesare Cremonini. L’artista è stato accolto all’hub vaccinale dal personale sanitario che ha cantato alcune sue canzoni. La musica ha poi accompagnato anche il momento della “puntura”. La canzone non poteva che essere “Buon viaggio” visto che a un certo punto la canzone recita il verso “per quanta strada ancora c’è da fare, amerai il finale…”. Il cantante ha pubblicato il video di quanto accaduto sui social: “accoglienze musicali sanitarie. #vaccinoday. Forza che ne usciamo solo tutti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) È stato un “vaccino musicale” quello del cantanteè stato accolto all’huble dalsanitario che ha cantato alcune sue canzoni. La musica ha poi accompagnato anche il momento della “puntura”. La canzone non poteva che essere “Buon viaggio” visto che a un certo punto la canzone recita il verso “per quanta strada ancora c’è da fare, amerai il finale…”. Il cantante ha pubblicato il video di quanto accaduto sui social: “nze musicali sanitarie. #vaccinoday.che nesolo...

Advertising

repubblica : Vaccino in musica per Cesare Cremonini: il coro con le infermiere e le dottoresse - 007Vincentxxx : RT @ilfattovideo: Cesare Cremonini si vaccina e il personale del centro lo accoglie cantando i suoi brani. L’artista: “Forza che ne usciamo… - ilfattovideo : Cesare Cremonini si vaccina e il personale del centro lo accoglie cantando i suoi brani. L’artista: “Forza che ne u… - giulio_galli : RT @repubblica: Vaccino in musica per Cesare Cremonini: il coro con le infermiere e le dottoresse - pleopizzi : RT @repubblica: Vaccino in musica per Cesare Cremonini: il coro con le infermiere e le dottoresse -