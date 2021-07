Centrodestra, appello all’unità di Matera: “Forza Italia torni al tavolo e faccia proposta” (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMimmo Matera, Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Sannio, in una nota commenta gli ultimi rumors che vedrebbero una fuga in avanti di Forza Italia verso altri lidi, fuori dal Centrodestra: “Faccio un appello di responsabilità a Forza Italia, per l’unità della coalizione” dice Matera, che continua: “Ritengo impensabile vedere Forza Italia a sostegno di altri schieramenti. Da parte nostra (FdI ndr), che con grande spirito di servizio abbiamo chiesto l’unità della ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMimmo, Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Sannio, in una nota commenta gli ultimi rumors che vedrebbero una fuga in avanti diverso altri lidi, fuori dal: “Faccio undi responsabilità a, per l’unità della coalizione” dice, che continua: “Ritengo impensabile vederea sostegno di altri schieramenti. Da parte nostra (FdI ndr), che con grande spirito di servizio abbiamo chiesto l’unità della ...

