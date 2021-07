Centotrentatré presenze in maglia azzurra dal 2015 | medaglia di bronzo al campionato europeo del 2019 | Miriam Sylla approda a Tokyo con il prestigioso ruolo di capitana della Nazionale italiana femminile di pallavolo

Leggi su iodonna

(Di domenica 25 luglio 2021) Una squadra che è lo specchio di una società che sta cambiando, in cui atlete delle seconde generazioni convivono in armonia con chi èda sempre e insieme tengono alto l’onore del Tricolore. Ventisei anni, nata a Palermo da genitori ivoriani,vive in Veneto ma è cresciuta a Valgreghentino, in provincia di Lecco. È alta 1,84. «Ma in questo periodo mi sento un po’ bassa. Le mie compagne sono quasi tutte 1,90» commenta. Leggi anche › Olimpiadi2020, come e quando vedere le atlete Azzurre in tv ...