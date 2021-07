Centinaia di persone sono state evacuate a causa degli incendi sul Montiferru, in Sardegna (Di domenica 25 luglio 2021) In provincia di Oristano, in Sardegna, quasi 400 persone sono state evacuate dalle loro abitazioni a causa degli incendi iniziati nella giornata di sabato nella zona del Montiferru, nella Sardegna centro-occidentale. Il centro abitato di Cuglieri è stato evacuato nella Leggi su ilpost (Di domenica 25 luglio 2021) In provincia di Oristano, in, quasi 400dalle loro abitazioni ainiziati nella giornata di sabato nella zona del, nellacentro-occidentale. Il centro abitato di Cuglieri è stato evacuato nella

Advertising

nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - GassmanGassmann : Madagascar- tre anni di siccità , centinaia di migliaia di persone rischiano di morire di fame a causa dei cambiame… - mante : Un esempio piccolo ma significativo: qualche centinaia di persone in una manifestazione non autorizzata a Forlì si… - cloecuck : RT @ilpost: Centinaia di persone sono state evacuate a causa degli incendi sul Montiferru, in Sardegna - Nonnadinano : RT @GassmanGassmann: Madagascar- tre anni di siccità , centinaia di migliaia di persone rischiano di morire di fame a causa dei cambiamenti… -