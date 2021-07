CdS – Inter, prenotata la prima dose di vaccino: squadra immunizzata per inizio campionato (Di domenica 25 luglio 2021) L’Inter prenota i vaccini per i propri tesserati Annullata la tournée negli USA per evitare contagi da Coronavirus, l’Inter corre ai ripari e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport di oggi, avrebbe prenotato la prima dose di vaccino per i propri giocatori e per chi vive a stretto contatto con loro. “Considerato il tempo che deve Intercorrere tra le due iniezioni, per il 21 agosto (giorno dell’esordio in campionato contro il Genoa, ndr) tutti i giocatori e coloro che vivono a contatto della squadra saranno a posto”. Il club nerazzurro ... Leggi su intermagazine (Di domenica 25 luglio 2021) L’prenota i vaccini per i propri tesserati Annullata la tournée negli USA per evitare contagi da Coronavirus, l’corre ai ripari e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport di oggi, avrebbe prenotato ladiper i propri giocatori e per chi vive a stretto contatto con loro. “Considerato il tempo che devecorrere tra le due iniezioni, per il 21 agosto (giorno dell’esordio incontro il Genoa, ndr) tutti i giocatori e coloro che vivono a contatto dellasaranno a posto”. Il club nerazzurro ...

