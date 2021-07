Catello Maresca (candidato sindaco per Napoli): “Il nostro è un nuovo modello politico” (Di domenica 25 luglio 2021) Catello Maresca (candidato sindaco per Napoli): “Il nostro è un nuovo modello politico. Basta miopia, pensiamo ai prossimi 30 anni”. “Stiamo certificando un nuovo modello politico. Un modello partito qualche mese fa attraverso l’ascolto del territorio, intercettando le necessità delle persone. Sulla base di questi fatti concreti stiamo elaborando, un programma, un progetto e quindi delle Leggi su 2anews (Di domenica 25 luglio 2021)per): “Ilè un. Basta miopia, pensiamo ai prossimi 30 anni”. “Stiamo certificando un. Unpartito qualche mese fa attraverso l’ascolto del territorio, intercettando le necessità delle persone. Sulla base di questi fatti concreti stiamo elaborando, un programma, un progetto e quindi delle

Advertising

matteosalvinimi : In diretta dalla splendida Napoli: per la raccolta firme Referendum Giustizia e per sostenere Catello Maresca sinda… - LegaSalvini : ++ DOMANI MATTEO SALVINI A NAPOLI ALLE ORE 11.00 ++ ?? Gazebo raccolta firme referendum giustizia con Catello Mares… - antonia53 : Non avevo dubbio alcuno su chi votare sindaco. Catello Maresca. Mi ha gelato la discesa a Napoli di Salvini per esp… - vesuvianonews : Il “Capo” della Lega Nord, Matteo Salvini, è venuto a Napoli per “benedire” il candidato Sindaco del Centro-destra,… - Scisciano : Amministrative a Napoli, Zabatta (Europa Verde): “Maresca studi le battaglie a tutela dell’ambiente prima di esprim… -