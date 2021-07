Castello di Sammezzano | il gioiello abbandonato Appello del Fai a Franceschini | “Sfrutti il Recovery per acquisire il bene | solo così potremmo salvarlo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 25 luglio 2021) “Salvate ildi“. Il suggestivo edificio di Reggello, in Valdarno, il più importante esempio di architettura orientalista in Italia, realizzato tra il 1850 e il 1890 per volontà del marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d’Aragona, torna protagonista delle cronache. A spingerlo una petizione su Change.org rivolta al governo con l’obiettivo di salvare ildall’inarrestabile degrado. Dal 1999 ilè di proprietà di una società inglese che si è sempre lamentata della burocrazia italiana, a suo dire l’ostacolo principale alla corretta gestione dell’immobile, un edificio largo una cinquantina ...