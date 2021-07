Castellacci: “Proponiamo il Green Pass per gli agonisti” (Di domenica 25 luglio 2021) Castellacci, presidente Medici del Calcio, ha parlato della possibilità di inserire un Green Pass per gli agonisti. Ecco le sue parole. Leggi su pianetamilan (Di domenica 25 luglio 2021), presidente Medici del Calcio, ha parlato della possibilità di inserire unper gli. Ecco le sue parole.

Advertising

Milannews24_com : Castellacci: «Proponiamo Green Pass obbligatorio per tutti gli agonisti» - PianetaMilan : #Castellacci: 'Proponiamo il #GreenPass per gli agonisti' - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM - gilnar76 : Castellacci: «Proponiamo Green Pass obbligatorio per tutti gli agonisti» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - milansette : Castellacci (pres. Medici del Calcio): 'Proponiamo il green pass per gli agonisti' #acmilan #rossoneri - sportli26181512 : Castellacci (pres. Medici del Calcio): 'Proponiamo il green pass per gli agonisti': Il professor Enrico Castellacci… -