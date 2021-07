Caso Eni-Nigeria, nella Procura di Milano torna il sereno. Quarantacinque pm firmano una lettera per negare attriti. (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo indagini e veleni (leggi qui), nella Procura di Milano torna il sereno. Con una mossa del tutto inattesa e proprio mentre il Caso approda a Palazzo dei Marescialli, 45 pm milanesi hanno già firmato una lettera in cui si afferma che “esclusa ogni valutazione di merito, la loro serenità non è turbata dalla permanenza del collega” Paolo Storari, “nell’esercizio delle sue funzioni presso la Procura della Repubblica di Milano”. Al contrario, si legge nel testo, “siamo turbati dalla situazione che sta emergendo da notizie incontrollate e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 25 luglio 2021) Dopo indagini e veleni (leggi qui),diil. Con una mossa del tutto inattesa e proprio mentre ilapproda a Palazzo dei Marescialli, 45 pm milanesi hanno già firmato unain cui si afferma che “esclusa ogni valutazione di merito, la loro serenità non è turbata dalla permanenza del collega” Paolo Storari, “nell’esercizio delle sue funzioni presso ladella Repubblica di”. Al contrario, si legge nel testo, “siamo turbati dalla situazione che sta emergendo da notizie incontrollate e ...

