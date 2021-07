Caso Amara, l’appello dei magistrati milanesi contro il trasferimento di Storari: “La sua permanenza qui non turba la nostra serenità” (Di domenica 25 luglio 2021) “I sottoscritti magistrati rappresentano che, esclusa ogni valutazione di merito, la loro serenità non è turbata dalla permanenza del collega nell’esercizio delle sue funzioni presso la Procura della Repubblica di Milano”. È un passaggio della lettera-appello sottoscritta da 45 pubblici ministeri (su 80) e una ventina di gip milanesi (su 32) in sostegno di Paolo Storari, il sostituto procuratore di cui è stato chiesto – da parte del pg di Cassazione Giovanni Salvi, titolare dell’azione disciplinare di fronte al Csm – il trasferimento urgente ad altra sede e funzioni dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 luglio 2021) “I sottoscrittirappresentano che, esclusa ogni valutazione di merito, la loronon èta dalladel collega nell’esercizio delle sue funzioni presso la Procura della Repubblica di Milano”. È un passaggio della lettera-appello sottoscritta da 45 pubblici ministeri (su 80) e una ventina di gip(su 32) in sostegno di Paolo, il sostituto procuratore di cui è stato chiesto – da parte del pg di Cassazione Giovanni Salvi, titolare dell’azione disciplinare di fronte al Csm – ilurgente ad altra sede e funzioni dopo ...

