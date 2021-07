Caserta, incendio distrugge capannone per smaltimento rifiuti: si indaga (Di domenica 25 luglio 2021) A Caserta un incendio ha distrutto un capannone specializzato nello smaltimento rifiuti. Ancora ignota la causa che ha scatenato il rogo. Il capannone a fuoco nel Casertano (via Vigili del Fuoco)Grande paura nella notte a Caserta dove è divampato l’incendio in un capannone di un’azienda per lo smaltimento dei rifiuti. Infatti i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Pontelatone, con il capannone avvolto dalle fiamme. Ci sono volute diverse autobotti per spegnere ... Leggi su vesuvius (Di domenica 25 luglio 2021) Aunha distrutto unspecializzato nello. Ancora ignota la causa che ha scatenato il rogo. Ila fuoco nelno (via Vigili del Fuoco)Grande paura nella notte adove è divampato l’in undi un’azienda per lodei. Infatti i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Pontelatone, con ilavvolto dalle fiamme. Ci sono volute diverse autobotti per spegnere ...

distefanovalori : RT @lanzigiuseppe: La #guerradeirifiuti non va in ferie... qui siamo in #campania #caserta - wganapini : Incendio a Pontelatone (Caserta),a fuoco capannone di stoccaggio rifiuti di plastica #guerradeirifiuti - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Caserta, incendio distrugge capannone - - lanzigiuseppe : La #guerradeirifiuti non va in ferie... qui siamo in #campania #caserta - TrafficoA : A16 - Nola-Tufino - Incendio A16 napoli-Canosa Incendio tra Nodo A16/A30 Caserta-Salerno e Tufino -