Casalino smentisce il virgolettato di Conte in prima pagina sul Fatto Quotidiano

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 25 luglio 2021) «O si cambia o leviamo la fiducia»: queste le parole che, secondo lade Ilcartaceo di oggi, Giuseppeavrebbe detto in riferimento alla riforma della giustizia. Dopo la storia diche avrebbe chiamato Casaleggio con l’appellativo Cazzareggio secondo Il Tempo, ilha attribuito al capo politico designato dei 5 Stelle una frase che non ha mai detto e che il suo portavoce, Rocco, si è affrettato a smentire. LEGGI ANCHE >>> Ilsui vaccini come ...