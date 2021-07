‘Casa d’altri’, il minimalismo esistenziale di Silvio D’Arzo (Di domenica 25 luglio 2021) Silvio D'Arzo in "Casa d'altri" fonde armoniosamente il minimalismo esistenziale (ovvero la noia, la povertà di stimoli, di relazioni sociali) e il minimalismo narrativo. Secondo molti critici di oggi e secondo molti esponenti della neoavanguardia si può scrivere anche di niente, senza una trama avvincente, addirittura senza una trama. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità. Leggi su 900letterario (Di domenica 25 luglio 2021)D'Arzo in "Casa d'altri" fonde armoniosamente il(ovvero la noia, la povertà di stimoli, di relazioni sociali) e ilnarrativo. Secondo molti critici di oggi e secondo molti esponenti della neoavanguardia si può scrivere anche di niente, senza una trama avvincente, addirittura senza una trama. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.

Advertising

steeqaatsy : Ma infatti potevano metterci anni come negli altri casi e non attivare le procedure d'emergenza, tanto mica avevamo… - Red_Pill_80 : @FiorellaMannoia @GerardoDAmico Non per la comunità, visto che anche da vaccinata può contagiare gli altri. Come tu… - sedmiikrasky : ok ora che alex turner è uscito di casa può mettersi d’accordo con gli altri e fare qualcosa - gattusdom : Leggo che i Talebani stanno riconquistando l'Afghanistan e ciò mi turba. D'altra parte mi chiedo se è giusto interv… - GiuliaAngelax : @AlbertoLetizia2 Mio padre, classe 1909, fece la campagna d'Africa, e contrasse la malaria. Tornato in Italia, come… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Casa d’altri’ Covid, Remuzzi: “Vaccino per essere davvero protetti, ma un giorno si potrà guarire a casa” Il Fatto Quotidiano