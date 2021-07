Carraro: "Pilato squalificata? Era tesa prima della gara..." (Di domenica 25 luglio 2021) Nelle batterie dei 100 rana femminili di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo, Benedetta Pilato è stata squalificata per una gambata irregolare. Questo il commento della compagna Martina Carraro Leggi su video.gazzetta (Di domenica 25 luglio 2021) Nelle batterie dei 100 rana femminili di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo, Benedettaè stataper una gambata irregolare. Questo il commentocompagna Martina

Benedetta Pilato squalificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020/ Ecco perché Mentre la Carraro, Panziera, Di Cola e Ballo hanno centrato la semifinale. Per Benedetta Pilato una brutta mazzata che le servirà a crescere e fare esperienza. Stiamo parlando di una giovane atleta ...

Carraro: "Pilato squalificata? Era tesa prima della gara..." La Gazzetta dello Sport Tokyo 2020, squalifica choc per Benedetta Pilato. Tradisce la scherma L'azzurra paga il debutto olimpico ed è eliminata nei 100 rana. Per la prima volta dal 1988 le Azzurre del fioretto restano a secco nel torneo individuale.

Sogno olimpico in frantumi per la tarantina Benedetta Pilato: squalificata dai 100 rana Adnkronos – Martina Carraro centra la semifinale nei 100 rana alle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurra chiude le batterie con il quinto tempo in 1005?85; squalificata l’altra azzurra, la sedicenne tarantina ...

