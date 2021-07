Carragher tuona contro Wijnaldum | “Hai lasciato Liverpool per soldi”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 25 luglio 2021) Qual è stato il motivo della rottura di Ginicon il, club con cui ha vinto trofei importanti come Premier League e Champions League? Stando alle dichiarazioni dell’olandese al Times, i motivi del suo addio sono collegati ad un ambiente ormai non più suo, che non lo faceva stare bene. Dopo queste dichiarazioni scottanti, Jamie, ex difensore dei Reds, è entrato a gamba tesa sul talentuoso centrocampista, affermando che le vere motivazioni non sono esclusivamente ambientali, ma economiche.: cosa è successo? I social ormai ci hanno abituato a queste ...