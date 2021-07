Carlo Bonomi: «Il green pass in azienda è nell’interesse di tutti, un accordo è possibile» (Di domenica 25 luglio 2021) Il presidente di Confindustria: il green deal europeo? «Obiettivi giusti ma è una minaccia per le imprese». E sui nuovi ammortizzatori sociali: «Le imprese versano 3 miliardi l’anno per la Cig e ricevono prestazioni per 600 milioni: l’industria non si può usare come bancomat» Leggi su corriere (Di domenica 25 luglio 2021) Il presidente di Confindustria: ildeal europeo? «Obiettivi giusti ma è una minaccia per le imprese». E sui nuovi ammortizzatori sociali: «Le imprese versano 3 miliardi l’anno per la Cig e ricevono prestazioni per 600 milioni: l’industria non si può usare come bancomat»

Advertising

Profilo3Marco : RT @Corriere: Bonomi: «Il green pass in azienda è nell’interesse di tutti: un accordo è possibile» - SorrentClaudia : RT @Corriere: Bonomi: «Il green pass in azienda è nell’interesse di tutti: un accordo è possibile» - federicofubini : L’obiettivo Ue di abbattere CO2? «Come si può non condividere il fine. E' ambizioso, ma se ci mettiamo troppa ideol… - Italia_Notizie : Carlo Bonomi: «Il green pass in azienda è nell’interesse di tutti, un accordo è possibile» - ClaudioMori7 : RT @Corriere: Bonomi: «Il green pass in azienda è nell’interesse di tutti: un accordo è possibile» -