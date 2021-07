Carlo Bonomi (Confindustria): "Green pass per lavorare in azienda" (Di domenica 25 luglio 2021) “Nel quadro di regole attuale, dunque con piena tutela della privacy e della libertà di scelta dei singoli, l’uso del Green pass prevede tre criteri: il vaccino, l’immunità per aver contratto il Covid o il tampone. Mai chiesto di rendere il vaccino obbligatorio per accedere al luogo di lavoro. E mai parlato di applicazione unilaterale”. In un’intervista al Corriere della Sera, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi chiarisce il senso della proposta dell’associazione degli industriali, accusata di voler imporre unilateralmente la vaccinazione nelle aziende, sotto minaccia di togliere lavoro e paga a ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 25 luglio 2021) “Nel quadro di regole attuale, dunque con piena tutela della privacy e della libertà di scelta dei singoli, l’uso delprevede tre criteri: il vaccino, l’immunità per aver contratto il Covid o il tampone. Mai chiesto di rendere il vaccino obbligatorio per accedere al luogo di lavoro. E mai parlato di applicazione unilaterale”. In un’intervista al Corriere della Sera, il presidente dichiarisce il senso della proposta dell’associazione degli industriali, accusata di voler imporre unilateralmente la vaccinazione nelle aziende, sotto minaccia di togliere lavoro e paga a ...

